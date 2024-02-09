Вашингтон, 9 февраля, 2024, 05:51 — ИА Регнум. Аплодисменты нацисту Ярославу Гунько (Хунке) в парламенте Канады в сентябре 2022 года говорят о том, что дело Гитлера живёт и денацификация, полное искоренение идеологии необходимы. Об этом президент России Владимир Путин сказал в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано на его сайте 8 февраля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Путин пояснил Карлсону, как нужно понимать денацификацию.

«Гитлера нет уже столько лет. Но дело его живёт. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы. Действующий президент сегодняшней Украины, аплодирует ему, аплодирует стоя! Разве мы можем сказать, что целиком выкорчевали эту идеологию, если то, что мы видим, происходит сегодня? Вот что такое денацификация в нашем понимании», — сказал Путин.

Российский лидер также добавил, что надо избавляться от тех людей, которые эту гитлеровскую теорию и практику используют до сих пор и всячески стараются её сохранить.

Как сообщало ИА Регнум, современный мир проходит через период тяжёлого заболевания, он разделён на две части, заявил президент Владимир Путин.

По мнению президента, мир должен быть единым, необходимо стремиться к достижению общей безопасности. Только в таком случае в мире восстановится устойчивость и стабильность. Президент предположил, что некоторого успеха в этом направлении, вероятно, удастся достичь за счёт честной журналистики.

После интервью с президентом России Владимиром Путиным американский журналист Такер Карлсон заявил, что только идиот может верить в намерения РФ напасть на Европу.