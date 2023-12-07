Москва, 7 декабря, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура РФ обратилась к властям Канады с запросом об экстрадиции 98-летнего ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (укр. Гунько). Об этом 7 декабря сообщил «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что Хунка обвиняется в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

Следователи полагают, что он причастен к убийству не менее 500 советских граждан, которых фашисты расстреляли и заживо сожгли в населённом пункте Гута Пеняцкая.

Как передавало ИА Регнум, Хунку 23 сентября пригласили на заседание парламента Канады. Все присутствующие, включая канадского премьера Джастина Трюдо и главу киевского режима Владимира Зеленского, стоя ему аплодировали.

Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал экстрадиции военного преступника Хунки, чтобы он в полной мере ответил за свои кровавые преступления. Глава Минобороны поручил проработать соответствующее обращение в канадское правительство и в Интерпол.

Президент России Владимир Путин отмечал, что позвать нациста и приветствовать его мог только идиот или негодяй. Он также напомнил, что дивизия СС «Галичина» была признана судьями Нюрнбергского процесса преступной и виновной в геноциде.