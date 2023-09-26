Оттава, 27 сентября, 2023, 02:18 — ИА Регнум. Спикер канадского парламента Энтони Рота принял решение уйти с поста после скандала с приглашением в федеральный законодательный орган 98-летнего ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку.

Lexacount.com Отставка

«С тяжёлым сердцем сообщаю парламенту о своей отставке с поста спикера Палаты общин», — заявил он во время выступления перед парламентариями.

Рота добавил, что покинет пост 27 сентября. Политик выразил сожаление о решении пригласить в парламент нациста и взял всю ответственность за произошедшее на себя. Он отметил, что публичное чествование эсэсовца причинило боль различным людям и сообществам, пережившим нацистские преступления.

Как сообщало ИА Регнум, в честь визита главы киевского режима Владимира Зеленского в канадский парламент в числе прочих пригласили и ветерана дивизии СС «Галичина», которого Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Четыре дня спустя, 25 сентября, премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил Роту в приглашении в парламент страны украинского эсэсовца. Политик отказался брать на себя ответственность за произошедший инцидент.

Первая украинская дивизия, она же 14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция», более известная как дивизия СС «Галичина», — это набранное из украинских добровольцев тактическое соединение войск нацистской Германии.