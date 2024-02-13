Москва, 13 февраля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. В условиях спецоперации в России отмечается активизация попыток вовлечь граждан через интернет в совершение терактов и диверсий, заявил 13 февраля на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) директор ФСБ РФ Александр Бортников.

Иван Шилов, ИА Регнум

«Международные террористические организации в условиях специальной военной операции активизировали вербовочную деятельность в интернете, пытаясь найти среди населения России потенциальных исполнителей террористических преступлений и их пособников», — сказал он.

Бортников уточнил, что россиян в диверсионно-террористическую деятельность пытаются вовлечь западные спецслужбы и подконтрольные им украинские центры информационно-психологических операций.

С начала СВО, по его словам, предотвращено 419 террористических преступлений, которые готовили лица, завербованные международными террористическими организациями, украинскими спецслужбами и неонацистскими организациями или подпавшие под влияние антироссийской пропаганды.

По словам главы ФСБ, «коллективным Западом» с использованием украинского фактора развёрнута беспрецедентная антироссийская кампания через Интернет. Он указал на активную работу по вбрасыванию направленной дезинформации, популяризации экстремизма, разжигании ксенофобии, а также навязыванию культа насилия. Вся эта работа, как считает Бортников, направлена на провоцирование массовых беспорядков в стране.

Как передавало ИА Регнум, накануне сообщалось о задержании в Воронеже 25-летнего гражданина Белоруссии, который 6 февраля по заданию украинских спецслужб поджёг в Туле тяговую электроподстанцию городских электросетей.

7 февраля сотрудники ФСБ задержали жителя Волгограда за призывы к насилию над россиянами и поддержку Киева. Днём ранее был задержан житель Камчатского края, которого заподозрили в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ).

5 февраля ФСБ предотвратила теракт СБУ, задержав в Симферополе группу лиц, готовившую подрыв автомобиля, принадлежащего одному из представителей органов власти Крыма. У задержанных изъяли изготовленные из противотанковой немецкой мины DM22 и гексогена C-4 самодельные взрывные устройства.

Позднее одна из задержанных, давшая признательные показания, призналась, что теракт готовился с конца января по начало февраля 2024 года, хотя непосредственно задание на подготовку теракта поступило ещё в октябре прошлого года.