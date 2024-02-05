Москва, 5 февраля, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ предотвратили организованный Службой безопасности Украины (СБУ) теракт против одного из руководителей Крыма, сообщил 5 февраля ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Задержана группа лиц в составе граждан РФ Боднаря В. А., Шевченко О. В. и Ананьева В. В., которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из представителей органов власти Крыма», — говорится в сообщении.

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