Воронеж, 13 февраля, 2024, 02:37 — ИА Регнум. ФСБ задержала в Воронеже 25-летнего гражданина Белоруссии, который 6 февраля по заданию украинских спецслужб поджёг в Туле тяговую электроподстанцию городских электросетей. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Mil.ru Диверсант

На видео показано задержание силовиками диверсанта, а также его признание.

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По словам задержанного, ему позвонил мужчина, представился Юрием и сказал, что от Гриши Московского. Предложил работу в Туле, а именно поджечь трансформаторную подстанцию.

«Я поджег и отправил видео «Юрию», — сказал диверсант.

Выполнив задание, он вернулся в Воронеж, где ему также поручили поджечь насосную или трансформаторную подстанции в городе.

«Не успел осуществить планы — был задержан сотрудниками силовых ведомств», — добавил мужчина.

Ранее он был судим за хулиганство с применением оружия, взрывчатых либо горючих веществ. В январе 2024 года через рецидивиста — гражданина Украины Отари Данько, известного в криминальных кругах как «Гриша Московский», молодой человек установил контакт с сотрудником украинских спецслужб по имени «Юрий». Куратор завербовал его и приказал за вознаграждение производить диверсии и теракты на объектах гражданской инфраструктуры России.

5 февраля подозреваемый приехал в Тулу, изготовил самодельное зажигательное устройство и совершил поджог электроподстанции. После предоставления видеоотчета куратору тот перевёл деньги на карту и дал очередное задание.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 «Диверсия» УК России. Диверсанту грозит до 20 лет лишения свободы. Организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранцы, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности.

Как сообщало ИА Регнум, командира диверсионной группы, полковника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Олега Бабия ликвидировали во время диверсионного рейда в зоне проведения спецоперации.

На последнем задании на территории России диверсионная группа Бабия, преодолев более 600 км от украинской границы, пыталась атаковать аэродром, но после задания попала в засаду.

На счету полковника девять успешных вылазок на территорию России.

В Республике Крым задержаны все совершившие на полуострове теракты группы диверсантов. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов.