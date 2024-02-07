Волгоград, 7 февраля, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Жителя Волгограда задержали за антироссийские и экстремистские высказывания в интернете, сообщили 7 февраля в областном управлении ФСБ.

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«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 34-летний житель Волгограда с использованием сети Интернет публиковал высказывания, поддерживающие действия Украины и побуждающие применять насилие в отношении граждан Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Ведомство начало следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления.

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Как сообщало ИА Регнум, ФСБ 6 февраля проинформировала о двух уголовных делах по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ), связанных с Украиной.

Одно возбудили против 20-летнего жителя Чувашии, планировавшего теракты на российских предприятиях по заданию СБУ.

Фигурантом другого стал житель Камчатского края, сотрудничавший по собственной инициативе с СБУ. Он согласился предоставлять украинским спецслужбам информацию об участвующих в СВО гражданах России.