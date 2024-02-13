Москва, 13 февраля, 2024, 11:46 — ИА Регнум. С начала проведения специальной военной операции было предотвращено 419 террористических преступлений. Об этом 13 февраля заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

По словам главы ФСБ, «коллективным Западом» с использованием украинского фактора развёрнута беспрецедентная антироссийская кампания через Интернет. Он указал на активную работу по вбрасыванию направленной дезинформации, популяризации экстремизма, разжигании ксенофобии, а также навязыванию культа насилия. Вся эта работа, как считает Бортников, направлена на провоцирование массовых беспорядков в стране.

«В соцсетях и мессенджерах ведётся поиск, идеологическая обработка и вербовка исполнителей терактов, диверсий, нападений на органы власти и образовательные учреждения. Наши спецслужбы и правоохранительные органы ежедневно вскрывают подобные факты и задерживают исполнителей. О масштабах террористических угроз свидетельствуют 419 предотвращённых с начала СВО преступлений террористической направленности», — заявил Бортников.

По словам директора службы, острота складывающийся ситуации требует усиления мер по защите российского информационного пространства.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее ФСБ задержала в Воронеже 25-летнего гражданина Белоруссии, который 6 февраля по заданию украинских спецслужб поджёг в Туле тяговую электроподстанцию городских электросетей.

Более того, 12 февраля пресс-служба УФСБ по Омской области сообщила, что суд признал жителя Омска, совершившего поджог релейного шкафа на железной дороге, виновным в государственной измене, диверсии и терроризме и приговорил его к 16 годам лишения свободы. В мае 2023 года 22-летний гражданин совершил диверсию на объекте транспортной инфраструктуры Западно-Сибирской железной дороги в районе станции Московка. В июне 2023 года его задержали.

Также 12 февраля пресс-служба УФСБ по Калининградской области сообщила, что в отношении жителя региона, по собственной инициативе передававшего за вознаграждение украинским спецслужбам сведения о социально-политической и экономической обстановке в России и Белоруссии, возбуждено дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).