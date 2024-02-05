Петропавловск-Камчатский, 6 февраля, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жителя Камчатского края, подозреваемого в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом во вторник, 6 февраля, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«По данным следствия, после начала специальной военной операции гражданин России, имевший вид на жительство и длительное время проживавший на Украине, инициативно установил сотрудничество с СБУ», — говорится в сообщении, текст которого приводит «РИА Новости».

Отмечается, что подозреваемый, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена), согласился предоставлять СБУ информацию об участвующих в СВО россиянах, а также передавать сведения о работе Пограничной службы ФСБ и структурах Вооружённых сил РФ. По данным ведомства, в обмен на это подозреваемому пообещали беспрепятственный выезд в Россию для снятия накоплений со своих банковских счетов и получения денежных средств от сдачи в аренду квартиры.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля ФСБ предотвратила теракт СБУ, задержав в Симферополе группу лиц, готовившую подрыв автомобиля, принадлежащего одному из представителей органов власти Крыма. У задержанных изъяли изготовленные из противотанковой немецкой мины DM22 и гексогена C-4 самодельные взрывные устройства. Позднее одна из задержанных, давшая признательные показания, призналась, что теракт готовился с конца января по начало февраля 2024 года, хотя непосредственно задание на подготовку теракта поступило ещё в октябре прошлого года. Киевский районный суд Симферополя арестовал подозреваемых в подготовке теракта в Крыму на два месяца.