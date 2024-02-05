Симферополь, 5 февраля, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Пособница Службы безопасности Украины (СБУ) призналась, что теракт против одного из руководителей Крыма готовился с конца января по начало февраля 2024 года. Об этом стало известно 5 февраля.

Кадр из видео

«С 26 января по 1 февраля мы осуществляли подготовку. Смотрели маршрут передвижения кортежа и искали место, чтобы оставить машины, которые были нужны для передвижения. После этого нас задержали сотрудники ФСБ», — рассказала задержанная.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3865190" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Помимо этого женщина отметила, что непосредственно задание на подготовку теракта поступило от СБУ ещё в октябре 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ предотвратила организованный Службой безопасности Украины теракт против одного из руководителей Крыма 5 февраля. Как заявили в Центре общественных связей ведомства, задержанные граждане России Боднарь В. А., Шевченко О. В. и Ананьева В. В. дали признательные показания, и у них изъяли самодельные взрывные устройства, одно из которых на базе противотанковой немецкой мины DM22. Один из задержанных признался, что готовилось нападение на кортеж и рассказал, что мина хранилась в тайнике в гараже, с пультом дистанционного управления.