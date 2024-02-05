Пособница СБУ раскрыла детали подготовки теракта против руководства Крыма
Пособница СБУ заявила, что теракт против властей Крыма готовили с начала января
Симферополь, 5 февраля, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Пособница Службы безопасности Украины (СБУ) призналась, что теракт против одного из руководителей Крыма готовился с конца января по начало февраля 2024 года. Об этом стало известно 5 февраля.
«С 26 января по 1 февраля мы осуществляли подготовку. Смотрели маршрут передвижения кортежа и искали место, чтобы оставить машины, которые были нужны для передвижения. После этого нас задержали сотрудники ФСБ», — рассказала задержанная.
Помимо этого женщина отметила, что непосредственно задание на подготовку теракта поступило от СБУ ещё в октябре 2023 года.
Как сообщало ИА Регнум, ФСБ предотвратила организованный Службой безопасности Украины теракт против одного из руководителей Крыма 5 февраля. Как заявили в Центре общественных связей ведомства, задержанные граждане России Боднарь В. А., Шевченко О. В. и Ананьева В. В. дали признательные показания, и у них изъяли самодельные взрывные устройства, одно из которых на базе противотанковой немецкой мины DM22. Один из задержанных признался, что готовилось нападение на кортеж и рассказал, что мина хранилась в тайнике в гараже, с пультом дистанционного управления.