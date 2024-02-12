Париж, 12 февраля, 2024, 21:37 — ИА Регнум. Выступление бывшего президента США Дональда Трампа вслед за интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону ещё больше подорвало авторитет НАТО, написал 12 февраля в соцсети Х (Twitter) лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Дональд Трамп сделал мастерский ход, выдвинув своё предложение выйти из НАТО и тем самым разрушить альянс в разгар американской предвыборной кампании! Это второй удар по системе, которая до сих пор не оправилась от первого удара: интервью Такера Карлсона с Путиным, ставшее мировым феноменом!» — написал он.

Филиппо отметил, что действия Трампа подрывают альянс, из-за чего в среде глобалистов началась паника.

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп в ходе выступления перед избирателями в штате Южная Каролина, где 24 февраля состоятся праймериз, рассказал о диалоге с главой неназванной «большой страны» НАТО, который спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае «нападения» России. Трамп заявил, что не стал бы защищать страны военного блока, не выполнившие своих финансовых обязательств, а, напротив, поощрял бы Россию «делать всё, что они, чёрт возьми, захотят».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что подобные заявления подвергают риску американских и европейских военных. Генсек альянса добавил, что любое нападение на какую-либо страну — члена НАТО будет встречено единым и решительным ответом.

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс, комментируя слова Трампа, подчеркнул, что подобная риторика о поощрении вторжения в страны-союзники ставит под угрозу не только экономику и нацбезопасность США, но и глобальную стабильность. А действующий американский президент Джо Байден увидел в словах Трампа о НАТО нацеленность президента России «на крупные призы».

Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО — ни геополитических, ни экономических, ни военных. Президент также назвал чушью утверждения о возможном нападении России на НАТО.