Вашингтон, 12 февраля, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден раскритиковал недавнее заявление экс-главы Белого дома Дональда Трампа о том, что тот не стал бы защищать страны НАТО, не выполнившие своих финансовых обязательств перед альянсом. Своё мнение американский лидер опубликовал в соцсети X (бывшая Twitter).

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп

«Вы хотите знать, почему Украина важна? Потому что, как вы можете видеть, (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин и его прислужники нацелены на более крупные призы», — пояснил Байден.

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, в ходе выступления перед избирателями в штате Южная Каролина, где 24 февраля состоятся праймериз, заявил, что не стал бы защищать страны Североатлантического альянса, не выполнившие своих финансовых обязательств.

По его мнению, такие государства должны «платить по счетам».

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс, комментируя слова Трампа, также подчеркнул, что подобная риторика о поощрении вторжения в страны-союзники ставит под угрозу не только экономику и нацбезопасность США, но и глобальную стабильность.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что подобные заявления подвергают риску американских и европейских военных. Генсек альянса добавил, что любое нападение на какую-либо страну — члена НАТО будет встречено единым и решительным ответом.