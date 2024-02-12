Вашингтон, 12 февраля, 2024, 03:08 — ИА Регнум. Заявления экс-президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа о неготовности стран НАТО защищать друг друга подвергают риску американских и европейских военных, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывают всю нашу безопасность, включая безопасность США, и подвергает европейских и американских военных повышенному риску», — приводит слова Столтенберга агентство Reuters 11 февраля.

Генсек НАТО добавил, что любое нападение на альянс будет встречено единым и решительным ответом.

Как передавало ИА Регнум, ранее Дональд Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, в ходе выступления перед избирателями в штате Южной Каролине, где 24 февраля состоятся праймериз, заявил, что не стал бы защищать страны НАТО, не выполнившие своих финансовых обязательств перед альянсом.

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс, комментируя слова Трампа, также заявил, что подобного рода заявления о поощрении вторжения в страны-союзники ставят под угрозу не только экономику и нацбезопасность США, но и глобальную стабильность.