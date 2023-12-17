Москва, 17 декабря, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал полной чушью утверждения о возможном нападении России на НАТО, а слова американского лидера Джо Байдена об этом — фигурой речи. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Президент США Джо Байден

«Это чушь, полная, и я думаю, что президент Байден это понимает. Это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — сказал российский лидер.

По словам президента, США сами не заинтересованы в нанесении стратегического поражения России. Более того, у российского государства нет никакого интереса, ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного, воевать друг с другом.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден в специальном обращении 6 декабря заявил, что в случае успешного завершения спецоперации Россия после победы над Украиной атакует страны НАТО. Такое развитие событий, по словам американского президента, приведёт к втягиванию США в военный конфликт. В этой связи Байден в очередной раз призвал депутатов согласовать вопрос о выделении средств киевскому режиму.

Доцент Финансового университета при правительстве, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв в беседе с ИА Регнум заявил, что США мечтают победить Россию, но не могут допустить прямого столкновения НАТО с Москвой. По словам эксперта, Штаты понимают, что это перерастёт в ядерную мировую войну, несущую за собой разрушение во всех частях света. Журавлёв также согласился с тем, что продолжающаяся военная помощь Киеву затягивает и усугубляет конфликт.