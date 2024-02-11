Вашингтон, 11 февраля, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что поощрял бы Россию нападать на любого из союзников США по НАТО, которые, по его мнению, не выполнили своих финансовых обязательств перед альянсом, сообщила The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM

Трамп рассказал, что во время одной из встреч в НАТО он как-то заявил, что США под его руководством не будут защищать государства, нарушившие обязательства перед альянсом.

«Один из президентов большой страны встал и сказал: «Хорошо, сэр, если мы не заплатим и на нас нападет Россия, вы нас защитите? Я сказал: «Вы не заплатили», — вспомнил Трамп во время предвыборного митинга в Южной Каролине.

Экс-президент добавил, что в такой ситуации он бы не защищал страны НАТО, так как нужно платить по счетам.

В Белом доме это заявление поспешили назвать ужасающим и неуравновешенным. Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что подобного рода заявления о поощрении вторжений в страны-союзники ставят под угрозу американскую национальную безопасность, глобальную стабильность и экономику США.

Бывший президент выразил опасения по поводу помощи Украине.

Трамп стал вероятным кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024. Он показывает сильные результаты в опросах общественного мнения по сравнению с действующим президентом Джо Байденом, который одержал победу над Трампом на выборах в 2020 году.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля Трамп заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден может привести мир к третьей мировой войне. Он обвинил действующего главу государства во втягивании США в «кровавую бойню». В январе, выступая в ходе предвыборной гонки, Трамп также заявлял, что мир ещё никогда не был так близок к третьей мировой войне.

При этом президент России Владимир Путин заявлял, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. Глава государства 17 декабря 2023 года подчеркнул, что для этого нет ни геополитических, ни экономических, ни политических, ни военных причин. Путин также назвал чушью утверждения о возможном нападении России на НАТО.

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что российские власти обладают всеми военно-техническими и другими возможностями, чтобы отвадить НАТО от любых опасных планов в отношении России.

При этом политолог Дмитрий Журавлёв в беседе с ИА Регнум заявил, что США не могут допустить прямого столкновения НАТО и России. По мнению эксперта, есть весомые аргументы, чтобы оставить разговоры о прямом столкновении НАТО с Россией лишь в плоскости дискуссий.