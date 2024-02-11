Вашингтон, 11 февраля, 2024, 09:27 — ИА Регнум. Заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон не стал бы защищать от гипотетического нападения России американских союзников по НАТО, не выполняющих требования альянса по расходам на оборону, возмутило Белый дом. Об этом 9 февраля заявил заместитель пресс-секретаря американской администрации Эндрю Бейтс, его слова процитировала британская газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Оно [заявление Трапа] ставит под угрозу американскую национальную безопасность, глобальную стабильность и нашу экономику внутри страны», — сказал он.

Ранее Трамп сделал такое заявление в ходе выступления на предвыборном митинге в штате Южная Каролина.

«Один из президентов большой страны встал и сказал: «Ну, сэр, если мы не будем платить и на нас нападёт Россия, вы нас защитите?» — «Я сказал: «Вы не заплатили, у вас просрочка», — рассказал экс-президент случай из периода, когда он занимал пост главы государства.

Он уточнил, что в такой ситуации он не стал бы помогать задолжавшим и защищать их.

«Более того, я бы поощрял их [нападавших] делать всё, что им вздумается. Вы должны платить. Вы должны платить по счетам», — подчеркнул Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля экс-президент США заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден может привести мир к третьей мировой войне. По его словам, нынешний американский лидер не справляется со своими обязанностями.

Президент Чехии Пётр Павел 29 января заявил, что, в случае возвращения Трампа к власти, он может заключить соглашение с Россией, которое не будет выгодным ни для Европы, ни для Киева. По его словам, ЕС стоит приготовиться к такому развитию событий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 декабря 2023 года заявил, что конфликт на Украине продолжается по вине Запада, а потому урегулировать его за день, как это обещал Трамп, невозможно. По его словам, этот вопрос слишком сложный, чтобы так просто его разрешить.