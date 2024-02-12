Москва, 12 февраля, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону пробило информационную блокаду РФ и это очевидная для всех вещь, заявил 12 февраля ТАСС заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Гавриил Григоров/РИА Новости Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону

«То, что интервью президента пробило информационную блокаду и стало предметом обсуждения — это очевидная для всех вещь: и для наших противников, и для наших партнёров и союзников. Самоочевидная вещь», — сказал он.

Дипломат также выразил надежду на то, что интервью сможет повлиять на умонастроения в Вашингтоне. Вместе с тем он добавил, что оно вряд ли станет переломным моментом в отношениях двух стран.

Как передавало ИА Регнум, интервью президента России американскому журналисту, опубликованное 9 февраля в том числе в X (бывшая Twitter) и YouTube, только на этих платформах посмотрели более 200 миллионов человек. В беседе с Карлсоном Путин подробно объяснил предысторию конфликта на Украине, отметил, что в планах России нет нападений на страны НАТО, а также подчеркнул готовность России к диалогу по Украине при условии выполнения требований Москвы.

Ряд западных лидеров после публикации интервью выступили с острыми эмоциональным комментариями. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал интервью «смехотворным», а премьер-министр Великобритании Риши Сунак использовал то же прилагательное («смехотворное»), комментируя высказывание Путина об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине.

Шольц и Сунак ослушались приказа США не смотреть интервью, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Часть западного истеблишмента истерически отреагировала на интервью, так как не имеет рациональных аргументов для спора, заявил в свою очередь постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону может повлиять на общественное мнение и политиков в США и замедлить предоставление американской военной помощи Киеву, заявил, в свою очередь Сергей Лещенко, советник руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского.