Москва, 12 февраля, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Часть западного истеблишмента истерически отреагировала на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, так как ориентировалась на жёсткую конфронтацию с Россией. Об этом постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в соцсети X.

Zuma\TASS Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

По его словам, противостоять фактам и оценкам, которые привёл российский лидер, не получилось. Поэтому на смену аргументам пришли эмоции.

«Интервью Владимира Путина вызвало истерическую реакцию в тех частях западных истеблишментов и обществ, которые ориентировались на жёсткую конфронтацию с Россией», — отметил Ульянов.

Как сообщало ИА Регнум, лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что НАТО впало в истерику и принялось призывать к тотальным войнам после выхода интервью Карлсона с Путиным. Американский телеведущий Грег Гатфельд призвал брать пример с Путина, который показал, насколько важна национальная идентичность.

Интервью с Путиным 9 февраля было опубликовано на сайте Карлсона, а затем в соцсети X и на YouTube. В соцсети Х запись набрала 190 млн просмотров, в YouTube — более 10 млн. Запись также размещена на сайте Кремля.

В беседе с Карлсоном Путин подробно объяснил, что в планах России нет нападений на страны НАТО. Однако западные политики постоянно «пугают» своё население российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Он также подчеркнул готовность России к диалогу по Украине.