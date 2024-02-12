Киев, 12 февраля, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может повлиять на общественное мнение и политиков в США и замедлить предоставление американской военной помощи Киеву, заявил 12 февраля Сергей Лещенко, советник руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского.

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«Не следует это интервью недооценивать. Оно небезопасно, и оно будет влиять на американского избирателя тем, что эту войну надо остановить путем прекращения помощи Украине», — сказал Лещенко в эфире телеканала «Рада».

Если у американских избирателей будет сформировано такое настроение, то вашингтонские политики станут прислушиваться к нему, отметил Лещенко.

Также он заявил, что Карлсон, по его мнению, проходит «кастинг» на пост вице-президента США в случае победы на выборах Дональда Трампа и что интервью с президентом России стало одним из этапов этого «кастинга».

Как сообщало ИА Регнум ранее, интервью Путина Карлсону, опубликованное 9 февраля в том числе в X (Twitter) и YouTube, только на этих платформах посмотрели более 200 миллионов человек. В беседе с Карлсоном Путин подробно объяснил предысторию конфликта на Украине, отметил, что в планах России нет нападений на страны НАТО, а также подчеркнул готовность России к диалогу по Украине при условии выполнения требований Москвы.

Ряд западных лидеров после публикации интервью выступили с острыми эмоциональным комментариями. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал интервью «смехотворным», а премьер-министр Великобритании Риши Сунак использовал то же прилагательное («смехотворное»), комментируя высказывание Путина об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине.

Шольц и Сунак ослушались приказа США не смотреть интервью, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Часть западного истеблишмента истерически отреагировала на интервью, так как не имеет рациональных аргументов для спора, заявил в свою очередь постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.