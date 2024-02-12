Москва, 12 февраля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Телеведущая и блогер Ксения Собчак не проходила свидетелем по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Для допроса в суд её не вызывали, сообщил журналистам адвокат проходящего по делу Ариана Романовского (Кузьмина) Дмитрий Малютов.

Alexander Kulebyakin/Global Look Press Ксения Собчак

«Никак не проходит она. Ни свидетелем, ни очевидцам, вообще никем», — ответил адвокат на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля суд приговорил бывшего директора холдинга Ксении Собчак Кирилла Суханова к 7,5 года колонии за вымогательство 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Бывший главный редактор журнала Tatler Романовский и журналист Тамерлан Бигаев, также признанные виновными в вымогательстве, приговорены к семи годам колонии строго режима.

По версии следствия, Суханов, Романовский и Бигаев вымогали 11 млн рублей у Чемезова за удаление публикации, затрагивающей его интересы и содержащей компрометирующие его сведения, а также за неразмещение в течение месяца аналогичных сведений в Telegram-канале «Тушите свет».

Суханова задержали при получении 800 тыс. рублей от сотрудников Чемезова. Фигуранты дела вину не признали. Они утверждали, что выполняли поручения Ксении Собчак в соответствии с заключённым трудовым договором.

Собчак, в свою очередь, заявляла, что не имеет к деятельности Telegram-канала «Тушите свет» никакого отношения. В ходе расследования в её доме прошли обыски. После задержания Суханова, Романовского и Бигаева Собчак покинула Россию, позднее вернулась и посетила офис «Ростеха», где принесла извинения Чемезову.