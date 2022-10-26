Одинцово, Московская область, 26 октября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В загородном доме телеведущей Ксении Собчак проходят обыски, сообщает 26 октября телеграм-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

По данным канала, оперативники приехали в элитный коттеджный посёлок «Горки-8» в Подмосковье.

Информацию подтверждает агентство ТАСС, поясняя, что обыски проводятся в рамках уголовного дела о вымогательстве, в рамках которого задержан коммерческий директор телеведущей Кирилл Суханов.

«У самой Собчак никакого процессуального статуса нет», — пояснил источник агентства.