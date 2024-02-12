Москва, 12 февраля, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Суд приговорил бывшего директора холдинга Ксении Собчак Кирилла Суханова к 7,5 года колонии за вымогательство 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Кадр из видео

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«Суд постановил признать Суханова виновным по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ и назначил наказание в виде 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима», — огласил решение судья.

Бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев, также признанные виновными в вымогательстве, приговорены к семи годам колонии строго режима.

Как сообщало ИА Регнум ранее, по версии следствия, Суханов, Романовский и Бигаев вымогали 11 млн рублей у Чемезова за удаление публикации, затрагивающей его интересы и содержащей компрометирующие его сведения, а также за неразмещение в течение месяца аналогичных сведений в Telegram-канале «Тушите свет».

Суханова задержали при получении 800 тыс. рублей от сотрудников Чемезова. Фигуранты дела вину не признали. Они утверждали, что выполняли поручения Ксении Собчак в соответствии с заключённым трудовым договором.

Собчак, в свою очередь, заявляла, что не имеет к деятельности Telegram-канала «Тушите свет» никакого отношения. В ходе расследования в её доме прошли обыски. После задержания Суханова, Романовского и Бигаева Собчак покинула Россию, позднее вернулась и посетила офис «Ростеха», где принесла извинения Чемезову.