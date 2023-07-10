Москва, 10 июля, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Хамовнический районный суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщил 10 июля официальный Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Дмитрий Астахов/РИА Новости Сергей Чемезов

«Подсудимые вымогали 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление публикации, затрагивающей интересы Чемезова и содержащей сведения негативного, компрометирующего и дискредитирующего характера, а также за неразмещение в течение одного месяца таких сведений в Telegram-канале «Тушите свет», — говорится в сообщении.

Подсудимым продлена мера пресечения в виде заключения под стражей до 3 января 2024 года.

Хамовнический суд Москвы 10 июля перевёл в закрытый режим рассмотрение дела о вымогательстве 11 млн рублей у главы госкорпорации «Ростех» Первое судебное заседание состоялось по уголовному делу в отношении Кирилла Суханова (коммерческий директор Ксении Собчак), Тамерлану Бигаеву (бывший журналист Life.ru), Ариана Романовского (Кузьмина) (бывший главный редактор журнала Tatler), обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере).

Суханова задержали при получении 800 тыс. рублей от сотрудников Чемезова. Фигуранты дела вину не признали, утверждая, что выполняли поручения Ксении Собчак в рамках трудового договора. Собчак же заявляла, что не имеет отношения к деятельности Telegram-канала «Тушите свет».