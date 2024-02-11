Сеул, 30 декабря, 2020, 12:11 — ИА Регнум. 30 декабря президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назначил старшего научного сотрудника Конституционного суда Ким Чжин Ука на должность главы Управления по коррупционным делам среди высших государственных служащих. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента.

Данный орган, как ожидается, начнёт работу в январе 2021 года.

Известно, что Ким Чжин Ук был одним из двух кандидатов, отобранных специальным парламентским комитетом. В ближайшее время в Национальном собрании состоится слушание по его кандидатуре.

Отметим, что Ким Чжин Ук закончил факультет искусства Сеульского государственного университета и юридическую школу Гарварда, начал карьеру судьи в 1995 году. Позже, с 1998 по 2010 гг. работал адвокатом в юридической фирме, с 2010 года работал в качестве старшего научного сотрудника в Конституционном суде.