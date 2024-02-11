Москва, 11 февраля, 2024, 04:35 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, оценивая интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, сказал чушь, чтобы угодить главе Белого дома Джо Байдену. Об этом заявил журналистам депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Он отметил, что руководитель немецкого правительства ведёт себя как шут.

«Заявление Шольца звучит беспомощно и глупо, ведь оно сделано под тяжестью бремени отведенной ему роли придворного шута, готового нести любую чушь, лишь бы не получить пинок сапогом от хозяина Белого дома», — сказал Шеремет в беседе с «РИА Новости».

Интервью Путина Такеру Карлсону вышло в два часа ночи московскому времени 9 февраля. Оно длилось более двух часов.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее в разговоре с Байденом Шольц назвал интервью Путина смехотворным. Канцлер также заявил, что российский лидер в беседе с Такером Карлсоном рассказал якобы совершенно абсурдную историю о причинах украинского конфликта.

Позднее Шольц распространил такие же утверждения в соцсети Х (бывший Twitter), вновь призвал продолжить поддерживать киевский режим.

10 февраля журнал Spiegel написал, что у Шольца во время его визита в Вашингтон не удалось послать важный сигнал России по Украине. Авторы статьи считают, что канцлеру помешал сделать это Джо Байден.