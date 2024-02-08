Будапешт, 8 февраля, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ожидает, что интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным будет захватывающим.

Global Look Press/ Antoine Tardy

«Это захватывающая вещь — без сомнений <…> любопытно, что скажет президент в интервью. И давайте посмотрим, каким будет эффект», — заявил дипломат в интервью «РИА Новости».

Карлсон сообщил 6 февраля, что возьмёт у Путина интервью. Оно появится на сайте журналиста в 18:00 по времени восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля). Он добавил, что каждый желающий сможет посмотреть интервью целиком, как оно было записано, без редактирования. Репортёр подчеркнул, что американцы имеют право получить полную информацию о том конфликте, в который их вовлекли.

Журналист также отметил, что американцы не имеют представления о том, что на самом деле происходит в России и на Украине.

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В Кремле 7 февраля подтвердили, что Карлсон взял интервью у Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что разговор состоялся при личной встрече. По его словам, многие западные журналисты хотели взять интервью у Путина, но они представляли СМИ с однобокой позицией.

Песков на брифинге 8 февраля заявил, что приезд Карлсона в Москву и интервью Путина вызвали широкий резонанс в США и России. Он отметил, что это интервью ждут, его будут читать и анализировать не один день.

При этом французский политик Флориан Филиппо заявил, что ещё до публикации интервью разозлило французские СМИ. Так, ряд крупных изданий, среди которых Liberation, Parisien, LCI называли Карлсона «пропагандистом» и «заговорщиком».