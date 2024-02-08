Париж, 8 февраля, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону сумело разозлить французские СМИ ещё до его публикации, что доказывает неспособность французских медиа вынести действительность. Об этом на своей странице в социальной сети Х написал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Gage Skidmore Такер Карлсон

«Кажется, интервью независимого американского журналиста сумело ещё до выхода в эфир по-настоящему разозлить французские СМИ», — отметил французский политик.

В качестве доказательств своих слов он привёл заголовки ряда крупных изданий, среди которых Liberation, Parisien, LCI. В них журналиста Карлсона называли «пропагандистом», «протрамповским», «противоречивым» и даже «заговорщиком».

Днём ранее, 7 февраля, французский политик обратил внимание на поток оскорблений со стороны крупнейших западных СМИ в адрес Карлсона после его объявления об интервью с Путиным. Филиппо в этой связи добавил, что журналисту, возможно, даже запретят въезд в ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, на брифинге 8 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Такер Карлсон, его приезд в Россию и интервью с Путинымвызвали резонанс и в России, и в США. Представитель Кремля также добавил, что для страны важно, чтобы как можно больше людей ознакомились с мировоззрением президента России.

Вечером 6 февраля Карлсон объявил, что возьмёт у Путина интервью, которое он полностью опубликует в открытом доступе. Интервью появится на сайте журналиста в 18:00 по времени восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля).

На брифинге 7 февраля Песков отметил, что позиция Карлсона не является пророссийской, но отличается от остальных.

Сам журналист ответил на критику в свой адрес словами, что ему всё равно. Российским журналистам он заявил, что не чувствует вины перед США.