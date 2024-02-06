Москва, 6 февраля, 2024, 21:49 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что скоро возьмёт интервью у президента России Владимира Путина.

TASS/Zuma

«Мы в Москве, чтобы взять интервью у Путина. Мы скоро это сделаем», — заявил он в видеоанонсе предстоящей беседы с российским лидером в соцсети X.

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Карлсон пояснил, что решил воспользоваться возможностью и взять интервью у президента России, потому что граждане США совершенно не в курсе, что происходит в РФ и на Украине. Вместе с тем журналист отметил, что владелец соцсети X Илон Маск пообещал не блокировать интервью после публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля в соцсетях появились фотографии, на которых видно, что Карлсон находится в Большом театре в Москве. Он посетил балет «Спартак». Агентство Bloomberg заявило, что в Кремле обсуждают возможное интервью американскому журналисту. Спустя несколько дней появилось видео, на котором помощники Карлсона погрузили в автомобиль оборудование, после чего машина въехала на территорию администрации главы государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать предположения, что Такер посещал администрацию российского лидера.