Хельсинки, 6 февраля, 2024, 18:04 — ИА Регнум. На Украине после отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ сразу же начнётся новая масштабная мобилизация, сообщило 6 февраля финский телеканал Yle.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мобилизация неизбежна, но она ляжет на плечи новому главнокомандующему, который и станет козлом отпущения», — сообщила газета.

Глава киевского режима Владимир Зеленский побоялся взять на себя ответственность и ввести такую непопулярную меру как новая мобилизация, отметили журналисты.

За новую мобилизацию будет отвечать новый главком ВСУ. По мнению автора статьи, Зеленский испугался критики и пошёл на попятную.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля Зеленский заявил, что думает над заменой главкома ВСУ. В интервью RAI он рассказал, что планирует замену в военном руководству страны. Швейцарское издание Le Temps 5 февраля сообщило, что отставки Залужного потребовали в Пентагоне.

На Украине 3 марта 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Верховная рада несколько раз продлевала действие закона, согласно которому большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать Украину.

Новый законопроект о мобилизации на Украине 30 января внесли на рассмотрение в Раду. Он предусматривает возможность ограничения прав уклонистов через суд, а также введение электронных повесток.

В интервью немецкому телеканалу ARD Зеленский 29 января признал факты применения украинскими военкомами силы при вручении повесток мужчинам призывного возраста в общественных местах и на улицах. В беседе с британским телеканалом 4 News он сказал, что не уверен в возможности и необходимости мобилизовать в ВСУ 500 тысяч человек.

Политолог Ростислав Ищенко 2 февраля в интервью ИА Регнум заявил, что Киев не сможет резко увеличить приток мобилизованных в ВСУ. Это связано в тем, что украинцы не хотят идти на фронт и законы о мобилизации не могут изменить эту ситуацию.