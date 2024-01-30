Киев, 31 января, 2024, 01:14 — ИА Регнум. В Верховную раду внесли законопроект о мобилизации на Украине, которым, помимо прочего, предлагается снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Новшество ещё и в том, что в случае принятия законопроекта, призывник будет получать повестку в армию через электронный кабинет, который украинцы обязаны зарегистрировать. Повестка будет считаться врученной со дня получения военкоматом сообщения о её доставке.

«Повестка может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста», — сообщается в тексте законопроекта на сайте Рады.

Военкоматы через суд смогут в том числе наложить арест на банковские счета призывника, ограничить выезд за рубеж и право на вождение автомобиля.

Украинцы от 18 до 60 лет обязаны будут носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию.

Как сообщало ИА Регнум, украинский лидер Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD признал факты применения силы военкомами при вручении повесток мужчинам призывного возраста на улицах и в других общественных местах.

Зеленский назвал такие действия неправильными. По его словам, они не должны были так поступать. Поэтому, добавил глава киевского режима, он попросил военных и депутатов во время работы над новым законопроектом о мобилизации исключить возможность подобных действий со стороны военкомов.

В декабре 2023 года Зеленский заявил, что в Генштабе ВСУ его попросили мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. После этого правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации, который вызвал негодование среди украинцев.

Зеленский сообщил, что в рядах Вооружённых сил Украины числятся около 880 тысяч человек.