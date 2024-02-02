Москва, 2 февраля, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Власти Украины не смогут резко увеличить приток пополнения в ВСУ, какие-бы законы они не принимали. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 февраля заявил политолог Ростислав Ищенко.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Он напомнил, что мобилизация на Украине идёт давно, не прекращаясь, при этом многие граждане уже были мобилизованы. Теоретически у них ещё должен был бы быть дополнительный мобилизационный резерв, но граждане стали уезжать из страны, поэтому с мобилизацией новых людей возникают трудности, отметил эксперт.

Он добавил, что многие жители Украины не хотят идти на фронт и всеми возможными способами уклоняются от мобилизации.

«Как вы понимаете, мобилизовать сто добровольцев, которые пришли сами и мобилизовать сто человек, которых надо ещё отловить по всем городам — это же разные вещи, даже с точки зрения времени затрачиваемых усилий. Поэтому украинская армия стала испытывать недостаток пополнений», — отметил он, уточнив, что ВСУ несёт потери больше, чем приходит пополнение.

Именно поэтому на Украине возникла необходимости усилить мобилизационный потенциал, то есть каким-то образом обеспечить призыв большего количества людей в единицу времени. Для этого сейчас пытаются внести дополнения в законодательство, увеличить права и возможности территориальных центров комплектования, расширить призывной контингент, отметил Ищенко.

«Я не думаю, что это приведёт к какому-то серьёзному изменению ситуации, потому что люди как не хотели идти на фронт, так и не хотят. Значит, их всё равно придётся ловить. Значит, всё равно придётся затрачивать те же самые усилия на отлов мобилизованных, и это всё равно будет занимать тоже самое время. Ведь не важно, сколько людей вы имеете право мобилизовать. Важно, сколько вы можете мобилизовать», — уточнил эксперт.

При этом мобилизационная способность на Украине не увеличивается, сколько законов не было бы принято.

«Я не думаю, что у них получится резко увеличить приток пополнения в армию», — отметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что единственным шансом для Украины хоть как-то стабилизировать фронт является набор ещё около полмиллиона мобилизованных, причём достаточно срочно. Так, что говорить о мобилизации украинские власти будут долго, они также будут принимать ещё какие-то шаги.

Как передавало ИА Регнум, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украине необходима новая мобилизация для проведения ротации личного состава ВСУ на передовой. Он добавил, что пока мобилизованы 100 тыс. жителей Киева, мужчин и женщин. Из бюджета украинской столицы выделены порядка 7 млрд гривен (примерно 170 млн евро) для «поддержки армии Украины».

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко 7 января в эфире местного телеканала «Прямой» признал большие потери ВСУ на поле боя. Украинские войска, по его словам, теряют в месяц убитыми и тяжелоранеными 30 тысяч человек. При этом украинские власти и командование армии не раскрывают объём потерь ВСУ.

Минобороны Украины выпустило указ, согласно которому в стране подлежат мобилизации мужчины, ограниченно годные к военной службе.

Французская газета Le Figaro сообщила, что изначально настроенные сражаться за ВСУ украинцы начали массово уклоняться от мобилизации, чтобы не погибнуть на фронте.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на Украине происходит насильственная мобилизация.