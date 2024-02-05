Киев, 5 февраля, 2024, 06:28 — ИА Регнум. Заменить некоторые руководящие лица на Украине, в том числе в военном руководстве, намерен глава киевского режима Владимир Зеленский. В этом он признался в интервью первому каналу государственного итальянского телевидения RAI.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Журналисты поинтересовались у Зеленского возможностью увольнения главнокомандующего вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Зеленский ушёл от прямого ответа, при этом опровергать слухи не стал.

«Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. <…> Я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой (Залужного. — Прим. ред.), это правда», — сказал Зеленский.

При этом под перезагрузкой и сменой кадров он имеет в виду не одного человека, а направления руководства страны.

Как сообщало ИА Регнум, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин уверен, что увольнение Залужного отразится на фронте, но не существенно. Жители ДНР рассчитывают не на слабость ВСУ, а на мощь российской армии и её военнослужащих, руководства России, принимающего соответствующие решения, подчеркнул губернатор.

С точки зрения бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, Зеленского вынудят уйти в отставку, если он попытается уволить Залужного. Большая часть армии поставит ему ультиматум, уверен эксперт. Зеленский не сможет поставить такое военного руководство, которое смогло бы установить полный контроль над всеми подразделениями на фронте. Кроме того, ещё ни одно назначение главы киевского режима не было удачным, добавил Соскин.

На Украине слухи об отставке Залужного появились 29 января. Представители разных сфер заговорили о смене военного руководства. В минобороны Украины долго не комментировали ситуацию.