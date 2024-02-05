Берн, 5 февраля, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Пентагон давит на Киев, добиваясь увольнения главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного, сообщила 5 февраля швейцарская газета Le Temps, ссылаясь источник в украинском минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

«Я слышал собственными ушами, как высокопоставленные американские военные говорили, что Залужный стал серьёзной проблемой и даже является препятствием к продолжению получения Украиной военной помощи от США», — процитировало издание военного чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.

По его словам, американские военные обвинили Залужного во множестве серьёзных ошибок, которые стали причиной катастрофы, случившейся с ВСУ. Они указали на то, что он не запросил у Запада военную технику в необходимом объёме, недостаточно полагался на технологическое оружие и не учёл в полной мере то, что российская армия окажет серьёзное сопротивление.

Газета также сообщила, что глава киевского режима Владимир Зеленский склоняется к достижению компромисса с Россией, а Залужный не собирается отказываться от планов захватить Донбасс.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине с конца января обсуждают возможную отставку Залужного. О том, что Зеленский решил его уволить, сообщали в том числе депутаты Верховной рады. Также об этом писали западные СМИ. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 4 февраля заявил, что Белый дом не будет вмешиваться в этот вопрос.

Зеленский 5 февраля признался, что задумался об увольнении Залужного. Он добавил, что украинское руководство в целом нуждается в перезагрузке.