Вашингтон, 6 февраля, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель в грубой, хамской манере ответил на вопрос корреспондента Sputnik, поинтересовавшегося возможностью расследования Вашингтоном причастности Киева к теракту с российским Ил-76, сбитым в Белгородской области. Проигнорировав вопрос, он спросил представителя СМИ, соответствуют ли его доказательства причастности Вооружённых сил Украины (ВСУ) к катастрофе с российским самолётом «тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах».

Иван Шилов ИА Регнум Обломки ИЛ-76

Сотрудник Госдепа Патель отказался говорить и о самом теракте, отметив, что позволит говорить о нём партнёрам на Украине.

Авиакатастрофа произошла 24 января около 11:00: Ил-76, на борту которого были 74 человека, включая 65 украинских военнопленных, рухнул в Корочанском районе. Все находившиеся в самолете люди погибли.

Изъятые с места крушения фрагменты показали, что для удара по самолёту использовали зенитную управляемую ракету MIM-104А из комплекса Patriot. Предположительно, расчёт ЗРК был смешанным. Военный аналитик, специалист по системам противовоздушной обороны Алексей Леонков высказал предположение, что Ил-76 отслеживался в реальном времени системой пассивной радиотехнической разведки, от неё данные поступили уже в систему Link-16, используемую в армиях США и стран НАТО.

«Из этого следует, что операция по уничтожению самолёта с пленными была спланирована западной стороной», — заключил эксперт.

Данные чёрных ящиков и экспертиза однозначно подтвердили факт атаки на самолёт с помощью системы Patriot.

Российские власти заранее согласовали с Киевом все детали обмена украинских пленных, которые летели на этом воздушном судне. Кроме того, представитель координационного штаба Украины, по информации уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, гарантировал окно безопасности для Ил-76.

Российский омбудсмен также информировала 6 февраля, чтовсё ещё не дождалась ответа на свой запрос о сбитом Ил-76 от своего украинского коллеги Дмитрия Лубинца. Она заявила, что такая реакция доказывает преступное безразличие со стороны Киева к жизням беззащитных людей.

Проведения встреч с представителями Белого дома и Государственного департамента США по ситуации вокруг военно-транспортного самолёта Ил-76 продолжает добиваться Посольство Российской Федерации в Вашингтоне, но пока соответствующие запросы ни к чему не привели.

О том, что Россия заинтересована в проведении международного расследования теракта в отношении Ил-76, следует из телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщили 5 февраля в Кремле.

Действия киевского режима циничны: ради достижения корыстных целей Украина готова пойти на любые преступления, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 2 февраля на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ.