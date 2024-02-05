Вашингтон, 6 февраля, 2024, 00:45 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Вашингтоне добивается проведения встреч с представителями Белого дома и Государственного департамента США по ситуации вокруг военно-транспортного самолёта Ил-76, сбитого Вооружёнными силами Украины. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки Ил-76

«Посольство продолжает добиваться встречи в Госдепе и Белом доме на предмет террористического акта украинского режима в отношении Ил-76», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посольство начало работу в этом направлении ещё в день катастрофы, 24 января, однако пока соответствующие запросы ни к чему не привели.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник заместитель руководитель пресс-службы Госдепа США Ведант Патель заявил, что американская администрация не готова давать какие-либо комментарии по поводу данных об уничтожении Ил-76 из зенитного ракетного комплекса Patriot. Соответствующий вопрос журналиста представитель Государственного департамента переадресовал Украине.

24 января Вооружённые силы Украины сбили российский военно-транспортный самолёт Ил-76, перевозивший 65 украинских военнопленных. Также на борту судна находились трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Согласно данным Министерства обороны России, Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области в результате попадания боеприпаса ЗРК, выпущенного с территории Харьковской области. Изъятые же позднее фрагменты с места падения самолёта показали, что при атаке на Ил-76 ВСУ использовали зенитную управляемую ракету MIM-104A, применяемую в американских ЗРК Patriot.