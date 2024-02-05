Москва, 6 февраля, 2024, 02:25 — ИА Регнум. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец не ответил на запрос уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о сбитом Киевом российском транспортном самолёте Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом Москалькова написала в своём Telegram-канале.

Ombudsmanrf.org Татьяна Москалькова

«С момента направления письма прошло достаточно времени, однако ответ на поставленный вопрос до настоящего время так и не поступил», — сообщила она.

По словам Москальковой, такая реакция доказывает преступное безразличие со стороны Киева к жизням беззащитных людей.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ проинформировала, что Лубинец обратился к ней с рядом вопросов, касающихся атаки ВСУ на Ил-76. Москалькова также опубликовала текст письма, направленного ею Лубинцу с информацией о сбитом российском самолёте.

В нём сказано, что российские власти заранее согласовали с Киевом все детали обмена украинских пленных, которые летели на этом воздушном судне. Кроме того, представитель координационного штаба Украины, по информации уполномоченного по правам человека в РФ, гарантировал окно безопасности для Ил-76.

В письме Москальковой также отвергаются обвинения в том, что Россия якобы ответственна за гибель украинских военнопленных, находившихся на борту самолёта. Она отметила, что такие заявления являются абсурдными, безосновательными и безнравственными. Кроме того, Москалькова подчеркнула, что вся ответственность за случившееся лежит на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января ВСУ атаковали российский самолёт Ил-76, который упал на территории в Корочанском районе Белгородской области. Огонь по судну велся из зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области.

На борту самолёта находились 65 пленных бойцов ВСУ, а также шесть членов экипажа и трое российских военнослужащих, которые сопровождали пленных. Все они погибли. В Минобороны навали произошедшее терактом, совершённым Киевом.

В ведомстве добавили, что украинские власти знали о том, что российская военно-транспортная авиация осуществляет перевозку пленных для обмена, однако киевский режим атаковал самолёт, желая обвинить Россию в уничтожении украинских военных.