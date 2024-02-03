Москва, 3 февраля, 2024, 03:56 — ИА Регнум. Необходимости делать полную выкладку фрагментов разбившегося российского Ил-76 нет — данные чёрных ящиков и экспертиза однозначно подтвердили факт атаки на самолёт с помощью системы Patriot. Об этом «РИА Новости» рассказал представитель экстренных служб.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки ИЛ-76

По словам специалиста, все средства объективного контроля, такие как прибор регистрации параметров полёта и речевой самописец, расшифрованы.

«Ясность есть. По поражающим элементам всё понятно, есть обломки ракет», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, Ил-76 был сбит 24 января в Белгородской области, погибли все, кто находился на борту, в том числе российский экипаж из шести человек и три сопровождающих офицера.

Судя по фрагментам, изъятым на месте крушения, для удара по самолёту использовалась зенитная управляемая ракета MIM-104А из комплекса Patriot. Предположительно, расчёт ЗРК был смешанным, в него входили как украинцы, так и американцы.

ВСУ заранее подготовили атаку на российский самолёт Ил-76 с военнопленными, ракета по нему была выпущена из засады, сообщил 2 февраля источник в силовых структурах.

31 января президент Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на международном расследовании крушения транспортного самолёта Ил-76, перевозившего 65 украинских военнопленных.

Пока никто за рубежом не откликнулся на призыв к международному расследованию атаки ВСУ на российский Ил-76, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 февраля.