Москва, 4 февраля, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Украинские террористы для поражения российского военно-транспортного самолёта Ил-76, на котором везли пленных, получили данные для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot через западную систему Link-16. Своё мнение «РИА Новости» озвучил военный аналитик, специалист по системам противовоздушной обороны Алексей Леонков.

Igor Dvurekov Ил-76

Эксперт пояснил, что Link-16 используется в армиях США и стран НАТО. ЗРК Patriot, который выпустил две ракеты по самолёту, работал без радиолокационной станции обнаружения.

«Информация о цели была получена на пункт управления комплекса через систему передачи данных Link-16. Поэтому сам комплекс до пуска обнаружен не был, так как не излучал зондирующие сигналы», — уточнил Леонков.

Специалист высказал предположение, что Ил-76 отслеживался в реальном времени системой пассивной радиотехнической разведки, от неё данные поступили уже в Link-16.

«Из этого следует, что операция по уничтожению самолёта с пленными была спланирована западной стороной», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, необходимости делать полную выкладку фрагментов разбившегося российского Ил-76 нет — данные чёрных ящиков и экспертиза однозначно подтвердили факт атаки на самолёт с помощью системы Patriot.

Ил-76 был сбит 24 января в Белгородской области, погибли все, кто находился на борту, в том числе российский экипаж из шести человек и три сопровождающих офицера.

Судя по фрагментам, изъятым на месте крушения, для удара по самолёту использовалась зенитная управляемая ракета MIM-104А из комплекса Patriot. Предположительно, расчёт ЗРК был смешанным, в него входили как украинцы, так и американцы.

ВСУ заранее подготовили атаку на российский самолёт Ил-76 с военнопленными, ракета по нему была выпущена из засады, сообщил 2 февраля источник в силовых структурах.