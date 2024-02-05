Вашингтон, 5 февраля, 2024, 22:21 — ИА Регнум. Администрация Соединённых Штатов Америки не готова комментировать данные о том, что российский военно-транспортный самолёт Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, сбили при помощи американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Государственный департамент США переадресовал этот вопрос Украине.

Иван Шилов ИА Регнум

«Что касается конкретного инцидента, о котором вы упоминаете, то пусть об этом говорят наши партнёры на Украине», — заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Патель в ходе регулярного брифинга для журналистов в понедельник, 5 февраля.

Кроме того, представитель Государственного департамента заявил, что США не в состоянии проверить информацию об ударах Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые привели к многочисленным жертвами среди мирного населения, в том числе в Лисичанске (Луганская Народная Республика). Напомним, что ВСУ 3 февраля обстреляли пекарню в Лисичанске из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате прямого попадания снаряда погибли 28 человек, в том числе один ребёнок и беременная женщина. В понедельник, 5 февраля, первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединённых Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона запросила срочное заседания Совбеза ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар ВСУ по Лисичанску и подчеркнул, что атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру неприемлемы и нарушают международное гуманитарное право.

24 января ВСУ атаковали российский военно-транспортный самолёт Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Согласно данным Министерства обороны России, воздушное судно потерпело крушение в Корочанском районе Белгородской области в результате попадания боеприпаса зенитного ракетного комплекса, выпущенного с территории Харьковской области.

В оборонном ведомстве произошедшее назвали терактом. Изъятые же с места инцидента фрагменты показали, что при атаке на Ил-76 ВСУ использовали зенитную управляемую ракету (ЗУР) MIM-104A, применяемую в ЗРК Patriot. Как уточнили в Следственном комитете РФ, при осмотре места крушения специалисты нашли 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном заявил, что Москва заинтересована в проведении международного расследования этого теракта.