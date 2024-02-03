Лисичанск, ЛНР, 3 февраля, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пекарне Лисичанска, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщили 3 февраля военные следователи газете «Известия».

«Обстрел со стороны ВФУ производился, предположительно, из РСЗО HIMARS», — приводит издание слова собеседника.

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Как передавало ИА Регнум, 3 февраля ВСУ нанесли удар по зданию пекарни в Лисичанске. Под завалами могут находиться до 40 человек. В результате атаки погибли как минимум семь человек, сообщили оперативные службы республики.

В выходные в этой пекарне всегда многолюдно, отмечали ранее в военной комендатуре ЛНР. ВСУ при отсутствии успехов на фронте целенаправленно нанесли удар по мирным гражданам, вблизи пекарни нет никаких военных объектов, отметили в службе.