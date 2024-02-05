Москва, 5 февраля, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Россия запросила на вторник, 6 февраля, срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом Вооружённых сил Украины по Лисичанску, сообщил первый заместитель постоянного представителя при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

Александр Река/ТАСС

«Ожидаем, что оно [заседание] будет назначено на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 6 февраля», — сообщил Полянский.

Ранее, 5 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар ВСУ по Лисичанску. Он отметил, что атаки на гражданских лиц и инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны немедленно прекратиться.

Постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича 5 февраля возмутило отсутствие реакции организации на атаку ВСУ.

ВСУ обстреляли из американских РСЗО HIMARS пекарню в Лисичанске 3 февраля. В результате прямого попадания снаряда в здание погибли 28 человек, в том числе один ребёнок и беременная женщина, ещё десять госпитализировали. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днём траура.

При ударе ВСУ по Лисичанску погибли двое депутатов — Артём Тростянский и Иван Жушма. В тот же день сообщили о гибели главы регионального МЧС Алексея Потелещенко.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 3 февраля заявила, что удар ВСУ по Лисичанску — это «благодарность» киевских экстремистов за поддержку стран ЕС. Она также напомнила слова президента Владимира Путина, который недавно подчёркивал, что ВСУ окончательно превратились в террористическую организацию.