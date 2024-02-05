Постпредство РФ возмутилось молчанием ОБСЕ после удара ВСУ по Лисичанску
Российские дипломаты возмутились отсутствию реакции ОБСЕ на удар ВСУ по Лисичанску
Вена, 5 февраля, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Мальты Ян Борг проигнорировал обстрел Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Лисичанска, заявил журналистам 5 февраля постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Вызывает возмущение, что мальтийский министр не только нарочито обошел вниманием вообще всех жертв преступлений, совершенных украинскими националистическими формированиями против мирного населения российских регионов, но и выразил полную поддержку киевской клике», — указал Лукашевич.
Постпред напомнил, что 3 февраля 2024 года Борг завершал поездку в Киев и Киевскую область, где встречался с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В этот же день, 3 февраля, ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Удар ВСУ нанесли из американских РСЗО HIMARS. В результате погибли 28 человек. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днём траура по погибшим.
Глава Лисичанска Эдуард Сахненко 5 февраля сообщил, что при ударе ВСУ по пекарне погибли двое депутатов — Артём Тростянский и Иван Жушма. Помимо этого, стало известно о гибели главы регионального МЧС Алексея Потелещенко.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 3 февраля заявила, что атака ВСУ на жилые районы Лисичанска — это «благодарность» киевских экстремистов за щедрую финансовую поддержку стран Евросоюза.
Позднее, 4 февраля, уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что республика не рассчитывает на объективную реакцию ООН и Международного комитета Красного Креста на обстрел пекарни в Лисичанске.