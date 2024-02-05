Вена, 5 февраля, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Мальты Ян Борг проигнорировал обстрел Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Лисичанска, заявил журналистам 5 февраля постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Вызывает возмущение, что мальтийский министр не только нарочито обошел вниманием вообще всех жертв преступлений, совершенных украинскими националистическими формированиями против мирного населения российских регионов, но и выразил полную поддержку киевской клике», — указал Лукашевич.

Постпред напомнил, что 3 февраля 2024 года Борг завершал поездку в Киев и Киевскую область, где встречался с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В этот же день, 3 февраля, ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Удар ВСУ нанесли из американских РСЗО HIMARS. В результате погибли 28 человек. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днём траура по погибшим.

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Глава Лисичанска Эдуард Сахненко 5 февраля сообщил, что при ударе ВСУ по пекарне погибли двое депутатов — Артём Тростянский и Иван Жушма. Помимо этого, стало известно о гибели главы регионального МЧС Алексея Потелещенко.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 3 февраля заявила, что атака ВСУ на жилые районы Лисичанска — это «благодарность» киевских экстремистов за щедрую финансовую поддержку стран Евросоюза.

Позднее, 4 февраля, уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что республика не рассчитывает на объективную реакцию ООН и Международного комитета Красного Креста на обстрел пекарни в Лисичанске.