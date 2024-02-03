Москва, 3 февраля, 2024, 23:12 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку украинских боевиков на жилые районы Лисичанска в Луганской Народной Республике «благодарностью» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза.

Кристина Уколова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова заявила, что население стран Евросоюза должно знать, как используются их налоги — на них закупают смертоносное оружие, которое отправляют киевскому режиму для уничтожения мирных жителей.

Дипломат предложила парижанам представить, как они утром пошли за багетом, а жителям Рима — выпить чашечку кофе, но вместо этого им принесли раненых или убитых террористами ВСУ родственников.

«Это ещё одно доказательство преступной сущности киевского режима, его главарей на Банковой и того, что ВСУ, как отметил президент России Владимир Путин, окончательно превратились в террористическую организацию», — цитирует Захарову пресс-служба МИД РФ.

Представитель МИД также заверила, что российская сторона расскажет международным организациям об «очередной акте терроризма со стороны банды Зеленского».

Захарова выразила надежду, что эти организации безоговорочно осудят киевских террористов.

Как передавало ИА Регнум, в Лисичанске количество погибших в результате удара ВСУ по зданию пекарни увеличилось до 15 человек, сообщили 3 февраля в МЧС РФ.

В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов извлекли и передали врачам десять человек, 15 числятся погибшими.

Операция по поиску и спасению людей продолжится в ночное время, заверили в ведомстве.

3 февраля ВСУ обстреляли здание пекарни в Лисичанске.

По предварительной версии военных следователей, ВСУ нанесли удар по пекарне Лисичанска из реактивной системы залпового огня HIMARS.

ВСУ превратились в террористическую организацию. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками проекта «Всё для Победы!» в Туле.

Он рассказал о перехвате разговора двух танкистов ВСУ, один из которых застрелил мирного жителя, вышедшего из дома в спортивном костюме. На вопрос второго танкиста, зачем он убил человека, первый ответил, что считает всех мирных жителей террористами.

Путин отметил, что это и есть неонацизм.