Лисичанск, ЛНР, 4 февраля, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Главы субъектов Северо-Кавказского федерального округа 4 февраля в своих Telegram-каналах выразили соболезнования семьям погибших и предложили помощь пострадавшим при атаке ВСУ на пекарню в городе Лисичанске.

Сергей Карпухин/ТАСС

Так, от жителей Карачаево-Черкесии принёс соболезнования глава региона Рашид Темрезов.

«От себя лично и от жителей Карачаево-Черкесии приношу слова соболезнования семьям погибших, их родным и близким, всем жителям братской республики и Главе ЛНР Леониду Ивановичу. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написал он.

Темрезов добавил, что Карачаево-Черкесия готова оказать необходимую помощь.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также выразил соболезнования главе ЛНР Леониду Пасечнику.

«Мы со своей стороны в составе Вооружённых сил России будем делать все возможное, чтобы содействовать скорейшему наказанию всех, кто виновен в этом ужасном преступлении», — пообещал он.

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, украинский режим снова показал своё варварство.

«Но ничего безнаказанным не останется! Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Приношу свои соболезнования родным и близким погибших. Осетия скорбит вместе с вами», — написал он.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, в свою очередь, отметил, что жители республики скорбят по убитым мирным жителям Лисичанска.

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Как сообщало ИА Регнум, днём 3 февраля ВСУ атаковали Лисичанск ракетами системы HIMARS. Удар пришёлся по пекарне, куда мирные жители пришли за хлебом.

Из-за выходного дня там было многолюдно. После удара, предположительно, ракетами системы залпового огня HIMARS под завалами оказались десятки людей.

Погибли 28 человек, ещё десять были госпитализированы с ранениями. Власти Луганской Народной Республики объявили 4 февраля днём траура по погибшим.