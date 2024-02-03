Москва, 3 февраля, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Авиация и ПВО РФ в период с 27 января по 3 февраля сбили 20 авиационных ракет, 53 снаряда реактивных систем залпового огня и 423 украинских беспилотника, сообщили в Министерстве обороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 20 авиационных управляемых ракет, в том числе четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемая авиабомба «JDAM», 53 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха», а также 423 беспилотных летательных аппарата», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также 3 февраля в ведомстве сообщили, что за минувшую неделю ВС РФ освободили населённый пункт Табаевка и продолжили улучшать положение по переднему краю. Общие потери противника на пяти направлениях (купянском, донецком, южнодонецком, краснолиманском и запорожском) превысили 5900 человек. Кроме того, были нанесены 37 ударов высокоточным оружием по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса Украины и арсеналам ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 31 января в Минобороны сообщили, что ВСУ выпустили 20 управляемых авиаракет по Крымскому полуострову. Попытка террористической атаки была пресечена около 17:00 мск. Все 20 ракет были уничтожены силами ПВО. Над акваторией Чёрного моря было сбито 17 ракет, над полуостровом — ещё три. Обломки ракет упали в том числе на территорию воинской части в микрорайоне Любимовка рядом с Севастополем. Пострадавших не было, урон военной технике нанесён также не был, отметили в Минобороны.