Симферополь, 1 февраля, 2024, 01:02 — ИА Регнум. Об очередной массированной атаке киевских боевиков сообщили в Минобороны РФ. 31 января ВСУ выпустили 20 управляемых авиаракет по Крымскому полуострову.

Army.com.ua БПЛА Bayraktar

Попытка террористической атаки была пресечена около 17:00 мск. Все 20 авиационных управляемых ракет были уничтожены российскими силами ПВО.

Над акваторией Чёрного моря было сбито 17 ракет, ещё три — над Крымским полуостровом.

Обломки украинских ракет упали на территорию воинской части в микрорайоне Любимовка рядом с Севастополем.

«Пострадавших нет, технике военных также урона не нанесено», — добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, в Нижегородской области в ночь на 1 февраля были сбиты два беспилотника самолётного типа. Пострадавших нет.

Два дрона украинских боевиков пытались долететь из Рязанской области до Нижнего Новгорода на крайне низких высотах, чтобы их не заметили средства ПВО.

Оба беспилотника были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы в Кстовском районе.

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области.