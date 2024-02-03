Москва, 3 февраля, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в период с 27 января по 3 февраля нанесли 37 ударов по центрам принятия решений на Украине, объектам военно-промышленного комплекса и арсеналам ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России.

Евгений Биятов /РИА Новости

«В период с 27 января по 3 февраля текущего года Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в течение недели поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников, все назначенные объекты были поражены, сообщил Конашенков.

Также 3 февраля в ведомстве сообщили, что за минувшую неделю ВС РФ освободили населённый пункт Табаевка и продолжили улучшать положение по переднему краю. Общие потери противника на пяти направлениях (купянском, донецком, южнодонецком, краснолиманском и запорожском) превысили 5900 человек. Кроме того, за неделю авиация и ПВО России сбили 20 авиаракет и 423 беспилотника ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в январе 2024 года ВС РФ нанесли 127 ударов высокоточным оружием по оборонным предприятиям Украины, арсеналам, военным аэродромам и базам горючего ВСУ. Высокоточными ударами были поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников, отметил министр.