Москва, 3 февраля, 2024, 15:09 — ИА Регнум. ВС России за неделю улучшили положение по переднему краю на купянском направлении после освобождения Табаевки, отразив 41 атаку штурмовых групп Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 3 февраля проинформировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости

«На купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск освободили населённый пункт Табаевка Харьковской области и продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что в течение недели ВС России отразили 41 атаку штурмовых групп 30-й, 32-й, 44-й, 60-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Синьковка, Табаевка Харьковская область, Новоселовское Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ заявил, что ВС России за прошедший месяц освободили населённые пункты Весёлое, Крахмальное и Табаевка на купянском, краснолиманском и донецком направлениях.

Министр уточнил, что группировки российских войск продолжают методично снижать боевой потенциал противника.

Ранее Конашенков информировал 29 января, что российские военные на купянском направлении освободили населённый пункт Табаевка.

Кроме того, 21 января стало известно, что ВС России освободили населённый пункт Крахмальное Харьковской области. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо ранее признал потерю этого населённого пункта.

18 января в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск был освобождён населённый пункт Весёлое. В Минобороны уточнили, что ВС РФ на данном направлении уничтожили свыше 260 боевиков, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей противника.