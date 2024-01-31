Москва, 31 января, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны ВС РФ за минувшие сутки сбили девять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и 81 украинский беспилотник, сообщили в Министерстве обороны 31 января.

Александр Полегенько/ТАСС

«Средствами противовоздушной обороны сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе в районах населённых пунктов Петровское, Токаревка Харьковской области, Житловка, Кременная Луганской Народной Республики, Харцызск Донецкой Народной Республики, Жовтневое, Орлянское Запорожской области и Новая Каховка Херсонской области», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, также 31 января в Министерстве обороны сообщили, что российские войска в минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции на краснолиманском направлении. На том же направлении были отражены три атаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника на краснолиманском направлении составили до 280 человек, на южнодонецком — до 115, на донецком направлении — до 310 человек.

Кроме того, российские войска в минувшие сутки уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на херсонском направлении, а также зенитно-ракетный комплекс IRIS-T и станцию обнаружения целей «Пеликан».

Ранее в ведомстве сообщали, что в ночь на 30 января средствами ПВО РФ была отражена массированная атака украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. 21 дрон был перехвачен и уничтожен над пятью российскими регионами.

Также 30 января в Минобороны проинформировали, что силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ураган», а также авиабомбу JDAM.