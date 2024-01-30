Москва, 30 января, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 12 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган», а также авиабомбу JDAM, сообщил 30 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также управляемая авиабомба JDAM производства США», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее в Минобороны России сообщили, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» над Белгородской областью.

Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что несколько воздушных целей были сбиты в Грайворонском городском округе Белгородской области на подлёте к посёлку Горьковский. По предварительным данным, пострадавших нет, однако есть повреждения. Так, в посёлке Хотмыжск в одном частном жилом доме выбито окно, посечены машина и забор.

Такой же снаряд был уничтожен над Белгородской областью вечером 27 января. О каких-либо разрушениях в результате падения обломков боеприпаса не сообщалось.